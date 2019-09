Friedhofskapelle verliert düsteren Charakter

Grundriss: Die vier Aufbahrungsräume (rechts) werden vergrößert und verlieren durch (blickundurchlässige) Fenster und durch die Ausstattung ihre bisherige düstere Erscheinung. C: Bramlage &Schwerter

Von Willi Siemer



Löningen. Zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der im Frühjahr begonnenen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten der Friedhofskapelle an der Meerdorfer Straße zeigt sich Dechant Bertholt Kerkhoff. Nach den bisherigen Planungen sollen die Arbeiten, die auch eine neue gedämmte Fassade vorsehen, Ende des Jahres abgeschlossen werden.



Wenn alles gut gehe, sei ab Anfang kommenden Jahres die Rückkehr zum normalen Ablauf mit der Beerdigung und dem dann folgenden Requiem in der Kirche möglich. Die neuen Grundrisse in den Funktionsräumen seien inzwischen hergestellt worden und die zusätzlichen, blickundurchlässigen Fenster seien ebenfalls schon eingebaut worden.