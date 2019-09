Stadt will Trend zu „Gärten des Grauens“ stoppen

Vorschriften für neue Baugebiete geplant

Symbolfoto: MT-Archiv

Von Willi Siemer



Löningen. Einstimmig billigten die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses des Löninger Rats auf der jüngsten Sitzung (MT berichtete) den Antrag der Fraktion Die Grünen/ Die Linke für klimafreundliche Vorgärten und gegen die „Gärten des Grauens“, die auch in Löningen zunehmend zu beobachten sind. In den künftigen Bebauungsplänen sollen entsprechende Bauvorschriften aufgenommen werden, die „diese völlig falsche Entwicklung“, so mehrere Ausschussmitglieder, stoppen soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.