Ausschuss will noch einmal über Stallbau reden

Symbolbild: dpa

Von Willi Siemer

Löningen. Unerwartet großen Diskussionsbedarf gab es in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses des Löninger Stadtrates über einen Ferkelaufzuchtstall für 3000 Tiere an der Dustfelder Straße, den ein Landwirt aus dem Lastruper Ortsteil Hammel in Benstrup errichten will.

Mit Mehrheit sprachen sich die Mitglieder nach längerer Debatte dafür aus, die Stellungnahme auf die nächste Sitzung zu vertagen, auf der dann der Experte Bernhard Rump von der Landwirtschaftskammer weitere Erläuterungen geben soll. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.