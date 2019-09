„Lachen klappt in allen Sprachen“

Anne Luft bringt Ausländern Deutsch bei

Gute Stimmung: Anne Luft liebt es, im Unterricht zu sein. Der Kontakt mit Menschen sei ihr wichtig, sagt sie.Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Den Umgang mit Ausländern ist Anne Luft mehr als gewohnt. Sie sind praktisch ihre Stammkundschaft. Kürzlich rieb sich die Lehrerin trotzdem verwundert die Augen. Vor ihr standen fünf Nepalesen, keiner von ihnen sprach ein Wort Deutsch. Warum es das Quintett aus dem Himalaya ausgerechnet in die norddeutsche Tiefebene verschlagen hat, kann Luft nur vermuten. So viel bekam sie heraus: es habe wohl irgendetwas mit Federvieh zu tun.