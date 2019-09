„Intervallo“ zieht Gläubige zur Bokaher Hütte

Außergewöhnliche Atmosphäre: Der Intervallo-Gottesdienst zog zahlreiche Besucher zur Bokaher Hütte in Bunnen. Foto: Johanna Lübbers

Bunnen (mt). Das Konzept der „Intervallo-Gottesdienste“ der Pfarrgemeinde St. Vitus geht offenbar auf. Über 100 Gläubige feierten diesen etwas anderen Gottesdienst jetzt an der Bokaher Hütte in Bunnen. Es war der dritte „Intervallo-Gottesdienst“.



„Der Platz vor der Bokaher Hütte war optimal dafür. Die Feuerstelle lud förmlich dazu ein, eine brennende Botschaft zu verkündigen", freut sich Pastoralreferentin Dagmar Haake über die Resonanz auf den Gottesdienst, der an einem Ort gefeiert wird, an dem junge Menschen sich treffen.