Symbolfoto: Hermes

Löningen (mt). Auf dem Moordamm in Lewinghausen ist am Montag gegen 10 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang ein 58-jähriger Autofahrer aus Löningen mit einer vorbeifahrenden Lokomotive zusammengestoßen. Der Autofahrer, der in Richtung B 213 unterwegs war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7300 Euro.