Arbeitskreis macht Cent zum Ereignis

Vorfreude: Der Arbeitskreis Bunner Cent hat viele Attraktionen vorbereitet und freut sich schon auf den Start. Wie jedes Jahr findet die Kirmes am ersten Oktoberwochenende statt. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Bunnen. Mit viel Schwung hat das neu zusammengesetzte Organisationsteam das Programm für den Bunner Cent zusammengestellt. Am Samstag, 5. Oktober, beginnt die herbstliche Kirmes. Sie wartet mit einigen Neuerungen auf.



Dabei hatte der Traditionsveranstaltung Anfang des Jahres noch auf der Kippe gestanden. So waren zum einen die Besucherzahlen zurückgegangen. Außerdem hatten sich zuletzt immer weniger Freiwillige an der Vorbereitung beteiligt. Zumindest auf Organisatorenseite hat sich das Bild bereits verändert. Ein eigener Arbeitskreis wurde gebildet, zusammen mit dem Vorstand des Dorfvereins kümmern sich inzwischen 24 Ehrenamtliche um die Durchführung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.