Kirche legt Pause am Bunner Jugendtreff ein

Das Vorbereitungssteam (von links): Pia Hülskamp, Pastoralreferentin Dagmar Haake, Peter Langhorst, Kaplan Heinrich Thoben, Albert Böckmann, Thomas Purk und Pastoralassistent Jonas Schlepphorst. Es fehlen: Ulrike Lübbers und Christin Hemme. Foto: Anna Siemer

Löningen (mtp). Der dritte Gottesdienst aus der Reihe „Intervallo" findet am Sonntag, 15. September, um 19 Uhr in Bunnen vor der Bokaher Hütte statt. Den passenden Ort für den Open-Air-Wortgottesdienst haben die Veranstalter ganz nach dessen Motto „Ich bin da, wo du bist" ausgesucht. Die Hütte an der Bokaher Straße sei schon seit zwei Generationen Jugendtreff für die Bunner, erzählt Pastoralreferentin Dagmar Haake. „Wir wollen die Jugendlichen dort abholen, wo sie sind". Wichtiges Ziel sei außerdem, mit den Aktionen nicht nur in Löningen zu bleiben, sondern die Gemeindeteile zu verbinden, erklärt Haake.