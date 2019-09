Finanzminister schielt auf Bildungsarbeit

Starkes Team (von links): Doris Rolfes, Dorle Schnelle, Angelika Lüken und Alexandra Richter arbeiten in der gemeinsamen Geschäftsstelle des katholischen Bildungswerks und der Volkshochschule für den Landkreis Cloppenburg in Löningen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Sie kochen „Wild mal anders“, lernen Ukulele oder orientalischen Tanz und diskutieren leidenschaftlich über Gott und die Welt: Bildungshungrige dürfen im Südkreis aus dem Vollen schöpfen. Und das alles zum bislang kleinen Preis. Was sich demnächst jedoch ändern könnte, denn die Bundesregierung hat jetzt einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der die Richtlinien für eine Steuerbefreiung von Weiterbildungsangeboten verschärft.



Sicher von der Umsatzsteuer verschont bleiben sollen demnach in Zukunft nur noch solche Kurse, die beruflich unmittelbar verwertbar sind oder dem Schul- und Hochschulunterricht zugeordnet werden können. Je nach Auslegung der Steuerbehörden könnten viele allgemeinbildende Kurse daher künftig als reines Freizeitvergnügen gelten und damit steuerlich belastet werden. Die Träger der öffentlichen Weiterbildung, zu denen auch das Bildungswerk in Löningen gehört, lehnen die Pläne ab.