Schüler und Künstler bieten „Lichtblicke“

Unerwartet große Attraktion: Die Erwartungen der Organisatorinnen übertroffen hat der Andrang zur „Rubbellos-Aktion“ der Mädchen und Jungen des zweiten Jahrgangs. Zu gewinnen gab es Sachpreise wie Tischtennisschläger, Malbücher und Süßigkeiten. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Schulleiterin Petra Wodke-Schmeier strahlte, als sie am späten Sonntagnachmittag eine erste Bilanz des Schulfestes der Grund- und Oberschule Lindern zog. Der eigentlich ja angekündigte Regen sei ausgeblieben, stattdessen habe sogar die Sonne geschienen, was sich positiv auf das Besucherinteresse ausgewirkt habe.



Es sei nicht ein einzelner große Ansturm zur Kaffeezeit gewesen, sondern ein stetig guter Besucherstrom von Anfang an in der Schule und auch zu den Ausstellungen der Kulturwochen gewesen, freute sich die Rektorin. Nicht nur die Eltern zeigten sich beeindruckt ob der Vielfalt und den guten und sinnvollen Ideen, die in den Projekten und Arbeiten der ersten bis zehnten Klassen unter dem Motto „Lichtblicke" zum Ausdruck.