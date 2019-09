Stadt investiert zwei Millionen in Breitbandausbau

„Weitestgehend lückenloses Netz“ das Ziel

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Löningen. Für den „weitestgehend lückenlosen Ausbau“ des Breitbandnetzes will die Stadt in den kommenden vier Jahren rund zwei Millionen Euro als Eigenanteil in die Ausbau-Projekte und Förderaufrufe der Kreisverwaltung in der gesamten Stadtgemeinde investieren. Das hat Bürgermeister Marcus Willen auf der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Bau, Verkehr und Sport am Mittwoch bekannt gegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.