Zu Erntedank wird das Denkmal fertig

Sanierung war dringend notwendig

Der letzte Schliff: Martin Grünloh fügt die nach der Reinigung wieder angebrachten Sandsteinplatten ein, auf denen die Namen der Gefallenen und Vermissten Böener stehen. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Löningen. Pünktlich zum Böener Erntedankfest am Sonntag, 8.September, soll die Restaurierung des Ehrenmals für die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges aus Böen fertig werden. Noch müssen ein paar kleinere Arbeiten erledigt und die neue Umzäunung angebracht werden, aber Ludger Siemer, Vorsitzender des Dorfvereins Böen, ist optimistisch, das dies im Laufe der nächsten Woche noch erledigt werden kann. Lediglich die Bepflanzung sei im Moment aufgrund des Wetters und der Jahreszeit nicht möglich.