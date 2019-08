Supersommer lockt Menschen ins Freibad

Zahlen in Löningen und Lastrup liegen zwar unter denen des Vorjahres, die Bilanz fällt aber durchweg positiv aus

Gut besucht: Das Wellenbad in Löningen profitierte vom warmen Sommer. Auch in dieser Woche kamen viele Gäste. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer und Georg Meyer



Löningen/Lastrup. Der Sommer ist zwar in dieser Woche noch einmal mit voller Kraft zurückgekehrt. Trotzdem: Die Freibadsaison nähert sich unwiderruflich dem Ende. Die Bilanz der Badbetreiber fällt positiv aus. Denn wie schon 2018 lockte das Wetter wieder viele Besucher zum Abkühlen ins Wasser. Im Löninger Wellenbad waren es bislang etwa 35000, berichtet Schwimmmmeister Ludger Mathlage. Zwar kommt das Bad damit nicht ganz an die Gästezahlen des vergangenen Rekordsommers heran. „Es waren aber deutlich mehr als in den Vorsommern“, sagt Mathlage. Die waren nämlich zumeist kühl und hatten wenig Lust auf einen Tag im Freibad gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.