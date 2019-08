Löningen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Foto: Georg Meyer

Löningen (gy). Drei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles am Mittwochvormittag in der Nähe von Löningen. Zurzeit finden auf der Bundesstraße noch Bergungsarbeiten statt, sodass Autofahrer die B213 meiden sollten.



Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall zwischen zwei Autos. Beim Überholen eines Tanklastzuges hat ein Autofahrer einen entgegenkommenden Pkw übersehen, es kam zum Zusammenstoß. Vor Ort sind Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Roten Kreuzes. Auch ein Hubschrauber steht vorsorglich an der Unfallstelle.