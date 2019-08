Radler wollen noch mehr Knoten knüpfen

Knotenpunktsystem soll ab 2020 auch im emsländischen Teil des Hasetals die Orientierung erleichtern

So sieht es aus, das Knotenpunktsystem: Im Cloppenburger Teil des Hasetals hilft es den Radreisenden bereits bei der Orientierung, jetzt soll es auch auf das Emsland ausgedehnt werden. Foto: Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal

Löningen (mt). Wer das Hasetal mit dem Fahrrad besucht, kennt es schon: das Knotenpunktsystem. Dieses Angebot wird nun weiter ausgebaut. Die Lokale Arbeitsgruppe (LAG) Hasetal fördert in Kooperation mit der LAG Hümmling den Ausbau der Freizeitwege in Richtung des Naturparks Hümmling. Diesen Ausbau der Freizeitwege ermöglichen LEADER-Mittel der EU. Insgesamt stehen 422000 Euro aus beiden LEADER-Regionen für das Projekt zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

26.08.2019 | Stevens schnappt Rohde „Großen Preis“ weg