Nicht für jeden ist ein Sitzplatz eingeplant

Schülerbeförderung: Fahrt von Löningen nach Cloppenburg muss oftmals stehend verbracht werden

Es wird voll: Die Schüler versuchen möglichst schnell in den Bus zu kommen, um einen der begehrten Sitzplätze zu erhalten. Foto: A. Siemer

Von Anna Siemer



Löningen. Müde Gesichter, keiner spricht. An der Haltestelle Linderner Straße drängen die Schüler um Viertel vor sechs in den Bus nach Cloppenburg. Einige warten schon seit 20 Minuten, jedoch nicht weil der Bus sich verspätet hat, sondern um einen Sitzplatz zu ergattern. Denn wer zu spät kommt und hinten in der Schlange steht, muss die 45-minütige Fahrt stehend verbringen. Es ist der erste Stopp, doch bereits hier bekommen nicht alle Jugendlichen einen der 64 Sitzplätze. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.