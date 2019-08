Der Postbote kommt jetzt auf leisen Sohlen

Briefträger liefern Briefe und Pakete in Löningen jetzt mit von der Post entwickelten Elektrofahrzeugen aus

Auf leisen Sohlen: Die Post in Löningen wird jetzt mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert. Die ersten zehn Autos sind bereits in Dienst gestellt, zwei weitere sollen folgen. Foto: Landwehr

Von Aloys Landwehr



Löningen. Bis 2025 möchte die Deutsche Post die eigene Zustellung zu 70 Prozent mit sauberen und emissionsfreien Zustell- und Abholkonzepten durchführen, um einen positiven Beitrag zur lokalen Luftqualität zu leisten. In Löningen stellte das Unternehmen nun die ersten zehn der zusammen mit der StreetScooter GmbH selbst entwickelten Elektro-Zustellfahrzeuge für den Einsatz am Standort Löningen vor. Zwei weitere werden in den nächsten Wochen ausgeliefert.