„Ohne die Tafel käme ich nicht durch“

Aus guten Händen: Angeboten werden Grundnahrungsmittel, darunter viel Obst und Gemüse. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Es ist Dienstagnachmittag und bei der Löninger Tafel herrscht reger Betrieb. Mehr als ein Dutzend Kunden drängen sich in dem kleinen Verkaufsraum. Alte Leute sind darunter, aber auch Familien mit kleinen Kindern. Auf der anderen Tresenseite reichen Helferinnen Waren herüber. Die Stimmung ist gut, der Umgang miteinander freundlich. So wie eigentlich immer.

