Ärztin fühlt sich in Löningen schon heimisch

Förderverein hilft ausländischen Medizinern

Im Dienst: Tatjana Ovsiannikova hospitiert zurzeit in der St.-Anna-Klinik. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Dass sie einmal Ärztin werden wollte, war Tatjana Ovsiannikova schon früh klar. Die 26-Jährige stammt aus Omsk in Sibirien. Ihr Medizinstudium hat sie noch in ihrer Heimatstadt abgeschlossen. Arbeiten wird sie dort aber wahrscheinlich nie. Vor zwei Jahren entschloss sie sich, nach Deutschland auszuwandern. Ihr neuer Lebensmittelpunkt ist jetzt die Löninger St.-Anna-Klinik. Bei ihrer Tante, die ebenfalls Ärztin ist, hat die junge Frau ein Zimmer bezogen.