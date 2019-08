„Der Lotse geht von Bord“: Boog verlässt Firma

Klaus Boog. © Remmers AG

Von Willi Siemer

Löningen. Katerstimmung bei den Beschäftigten der Firma Remmers in Löningen: Die Nachricht, dass Klaus Boog das Unternehmen zum Jahresende verlässt, schlug ein wie eine Bombe. Die gestern veröffentlichte Pressemitteilung des Unternehmens dazu beginnt mit dem Satz: „Klaus Boog, Mitglied des Vorstandes und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Remmers Gruppe AG, scheidet mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen aus".