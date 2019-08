„Wo nix ist, muss man etwas machen“

„Power Kids“ geben behinderten Kindern seit zehn Jahren Gelegenheit, gemeinsam Spiel und Sport zu treiben

Gar nicht so einfach: Wie es ist, mit einem Rollstuhl eine rampe hochzufahren, konnten die Kinder in der Turnhalle ausprobieren. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Lindern. Mit einem Sommerfest haben die „Power Kids“ von Schwarz-Weiß Lindern ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die eigens für behinderte Kinder geschaffene Sparte erhielt zudem eine großzügige Spende: 5000 Euro überreichten Mitglieder des Rotary-Clubs Löningen-Hasetal-Haselünne an Spartenleiterin Marion Suhle. Die hohe Summe war durch den Verkauf einer von Michael Schmücker produzierten Musik-CD zusammengekommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.