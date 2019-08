Ein „gutes Bauchgefühl“ ist sehr wichtig

Willkommen im Team: Martin Gobert überreicht der neuen Koordinatorin Mareike Schepers (Mitte) einen Blumenstrauß zur Begrüßung. Sie soll Petra Janssen unterstützen. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer

Löningen. Petra Janssen freut sich über Verstärkung durch durch eine zweite hauptamtliche Koordinatorin für die Hospiz­arbeit in Löningen und Ahlhorn. Anfang Juli hat Mareike Scheper die Teilzeitstelle übernommen. Ihr Hauptaugenmerk gilt Löningen

Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Begleitungen Sterbender seit der Eröffnung des ambulanten Hospizdienstes der Johanniter-Unfall-Hilfe im Jahr 2011. Janssen und Scheper sind die beiden einzigen hauptamtlich Tätigen der beiden Kontaktstellen. Die Begleitungen selber übernehmen die zur Zeit zwölf geschulten Ehrenamtlichen .Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

