Weinfest zieht Löninger zum Marktplatz

Voller Marktplatz: Sehr gut besucht war das Weinfest am ersten Abend. So gut wie alle Sitzplätze waren besetzt. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Löningen. Zufrieden mit dem Interesse und Verlauf des Löninger Weinfestes am Wochenende hat sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Jörn Willen gezeigt. Seine Bilanz war allerdings zweigeteilt. Während der erste Abend sehr gut besucht war, mussten am Samstag witterungsbedingt Abstriche gemacht werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.