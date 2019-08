Stadt soll Ortschaften von Ehrenmalen helfen

Hilfe erwünscht: Nach dem Willen der CDU soll die Stadt Löningen Orten oder Nachbarschaften bei der Unterhaltung der Ehrenmale, wie hier das in Holthausen, finanziell unter die Arme greifen. Foto: la

Löningen (la). Ging die Nominierung von Diana Hömmen (CDU) als Mitglied der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Cloppenburg in der Löninger Ratssitzung noch einmütig über die Bühne, gab es bereits beim ersten der zu beratenden Anträge grundsätzlichen Diskussionsbedarf. Auch wenn es jeweils nur darum ging, Anträge von Gruppen oder Fraktionen in die entsprechenden Ausschüsse zu verweisen.



Redebedarf gab es beim Antrag der CDU, Kriterien zu entwickeln, wie die Instandsetzung von Denkmalen gefördert werden könne. Denn Egbert Schäpker (Bündnis 90Grüne/Die Linke) erkundigte sich, welche Denkmäler damit gemeint seien. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

15.08.2019 | Baggerfahrer wurden zu Bachgärtnern