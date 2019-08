Baggerfahrer wurden zu Bachgärtnern

Haben ein Stück Natur geschaffen: Die Vertreter der Hase-Wasseracht (von links) Günter Dieker, Simon Kollhoff, Manfred Kramer, Henning Meyer und Josef Kolbeck präsentieren eine neue Aue im Bereich des Löninger Mühlenbaches. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Suhle/Hemmelte. Der Löninger Mühlenbach gerät in Bewegung: Die Hase-Wasseracht hat einen weiteren Gewässerteil „revitalisiert“. Bei Suhle wurde der Bach so umgestaltet, dass sein Profil jetzt unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten zulässt. Damit sollen Fischen und Kleinlebewesen bessere Lebensbedingungen geboten werden.



Die Arbeiten waren dringend nötig, denn der vor 60 Jahren von Menschenhand gegrabene Mühlenbach hatte sich das Land links und rechts von sich zunehmend einverleibt. „Stellenweise war er bis zu sechs Meter breit", erklärt Gewässerkoordinator Henning Meyer. Von einer „Fließdynamik" habe deshalb auch nicht mehr gesprochen werden können.