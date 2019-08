Fünf Wochen lang in guten Händen

Gesunder Start: Morgens beginnt die Ferienbetreuung mit einem gemeinsamen Frühstück. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Löningen. Die Sommerferien sind so gut wie zuende, das Fazit aus fünf Wochen Ferienbetreuung in Löningen fällt fast durchweg positiv aus. „Wir haben viele lobende Rückmeldungen bekommen, sagt Ulrich Keil von der Stadt Löningen.



Zwischen vier und 25 junge Teilnehmer verbrachten ihre Sommerferien wochenweise in der Gelbrink-Grundschule. Insgesamt wurden dort rund 50 Kinder betreut. Während das Angebot an den Vormittagen meist gut gebucht wurde, war es nachmittags deutlich weniger gefragt. „Es fand deshalb auch nur in einer Woche statt“, sagt Keil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.