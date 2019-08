Baumkrone stürzt bei Löningen auf Straße

Foto: Tebben/NordwestmediaTV

Von Matthias Bänsch



Löningen. Vor den Augen eines Autofahrers ist eine fünf Meter hohe Baumkrone auf die Straße bei Löningen gestürzt. Doch der Autofahrer konnte am Samstagabend den Unfall nicht mehr verhindern und rechtzeitig bremsen: Er fuhr mit seinem Wagen samt Anhänger über die massive Baumkrone. Glück im Unglück: Der Mann blieb unverletzt. Der Seat allerdings war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unter anderem liefen Betriebsstoffe aus. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen musste ausrücken, um den Baum von der Straße zu räumen. Mit Kettensäge wurde die Baumkrone zerteilt und von der Straße geräumt.



Offenbar hielt der Baum den teils heftigen Sturmböen am Samstag nicht mehr Stand. Wie Hartmut Schwarte von der Löninger Feuerwehr erklärte, passieren derartige Vorfälle derzeit häufiger. Grund ist offenbar die lang anhaltende Trockenheit. Durch sie seien die Wasserreservoirs der Bäume erschöpft. Wie schon im vergangenen Jahr könne es jederzeit passieren, dass bei höheren Windstärken massive Äste oder gar die Krone von einem Baum abbrechen und auf den Boden stürzen. Deshalb sollten Autofahrer auf Straßen durch Waldstücke und Spaziergänger in Wäldern derzeit vorsichtig sein. Laut Wetterdienst muss noch bis Sonntagabend mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden.