Angriff auf Ex-Freundin: Löninger muss in Haft

Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg. Wegen Sachbeschädigung hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 45-Jährigen aus Löningen zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Hintergrund des Verfahrens waren Attacken des Angeklagten auf seine Ex-Freundin. Es ging angeblich um eine Geldforderung. Deswegen hatte sich der 45-Jährige am Tattag zur Wohnung der Ex-Freundin begeben. Weil die Frau die Tür aber nicht öffnete, schlug der Angeklagte auf die Tür ein. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 10. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

