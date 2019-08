„Im Wasser war ich eine echte Bleiente“

So sieht ein Sieger aus: Bernd Eick war in Berlin der Schnellste unter 300 Teilnehmern. Foto: Eick

Von Georg Meyer



Löningen/Lohne. Er kam, sah und siegte: Bernd Eick hat den Berlin-City-Triathlon gewonnen. Der gebürtige Löninger absolvierte die Kurzdistanz in unter einer Stunde und lief nach genau 50:23 Minuten als Gesamtschnellster durchs Ziel.



Dabei wollte der 38-Jährige ursprünglich nur als Zuschauer nach Berlin reisen - am vergangenen Wochenende fanden dort zeitgleich zehn Deutsche Sportmeisterschaften statt. „Als ich aber erfuhr, dass auch ein Triathlon angeboten wird, habe ich beides miteinander verbunden.“ Und es lief richtig gut. Zum Triathlon kam Eick vor etwa sieben Jahren. Er fing an zu trainieren und musste zunächst vor allem seine Schwimmtechnik verbessern. „Ich war eine echte Bleiente, ein richtiger Nichtschwimmer.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.