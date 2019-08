VfL-Fußballer rufen zur Typisierung auf

Wertvolles Gut: Eine DKMS-Mitarbeiterin kontrolliert ein Blutproben-Panel auf seinen Füllstand. Die Chance, den geeigneten Knochenmarkspender zu finden, liegt bei unter einem Prozent. Foto: DKMS

Von Georg Meyer



Löningen. Den Kampf gegen den Blutkrebs hat Reinhard „Fietze“ Göddeker vor zwei Jahren verloren. Zum Andenken an den ehemaligen Torhüter lädt der VfL Löningen am Samstag, 7. September, zu einem Pokalturnier ein. Wichtiger noch als der Fußball dürfte die parallel angebotene Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sein. „Wir hoffen, dass möglichst viele mitmachen, jeder ist willkommen“, sagt Hartmut Ruthmann.



Der Abteilungsleiter Altherren-Fußball bereitet das Turnier derzeit gemeinsam mit Manfred Weber, Oliver Eick und Bernd Bruns vor. Es ist nach 2018 die zweite Auflage. Zehn Mannschaften haben sich angemeldet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.