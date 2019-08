Die neuen Schuhe sind schon eingelaufen

Zum Städtele hinaus: Auf seine vierte Wanderung nach Santiago de Compostela hat sich Jac Bossewinkel gut vorbereitet. Am Samstag geht es los. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Löningen. Seinen Rucksack hat Jac Bossewinkel längst gepackt. „Ich könnte sofort aufbrechen“, sagt der 77-Jährige - und man sieht ihm an, dass er dass auch am liebsten tun würde. Ein paar Tage muss er sich noch gedulden. Am Samstag startet der Löninger zu seiner vierten Wanderung auf dem Jakobsweg.

2011, 2013 und 2017 erreichte Bossewinkel das nordspanische Santiago de Compostela bereits zu Fuß. Und auch diesmal liegen wieder rund 1000 Kilometer vor ihm. Der Wallfahrtsort ist über verschiedene Wege zu erreichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.