Schafe weiden entlang der Hase: Nicht überall sei es möglich, die Tiere durch Zäune zu schützen, erklärt ein Zuchtleiter des Schafzuchtverbandes. Er fürchtet, dass die Weidehaltung mehr und mehr verschwindet. Foto: Meyer

Südkreis. Sie kamen in der Nacht und richteten ein Blutbad an: Wer die Angreifer waren, die Mitte Juli 13 seiner Schafe töteten und zehn weitere verletzten, kann Schäfer Hans Heymann nicht mit Bestimmtheit sagen. Er ist sich aber ziemlich sicher, dass es mehrere Wölfe gewesen sein müssen. „Ein einzelner schafft das nicht“, glaubt der Vreeser. Die Schafe hätten erhebliche Rissspuren aufgewiesen.



Heymann hatte einen Wolfsberater informiert, aber auch der konnte ihm nicht viel Neues erzählen. „Er hat eigentlich gar nichts gesagt." Und das, so vermutet Heymann, habe wohl mit der Politik zu tun. Im vergangenen Herbst hatten die ehrenamtlichen Wolfsberater ein Schreiben mit deutlichen Ansagen vom Landesumweltministerium erhalten. Die Berater hätten nach außen die fachlichen Positionen des Landes zu vertreten und sich nicht in öffentlichen Widerspruch zu setzen (MT berichtete). Das zeigt offenbar Wirkung.