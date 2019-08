Winzer und Wirte lassen Gläser klingen

Weinfest auf dem Löninger Marktplatz

Laden ein: Stadtmarketingleiter Jörn Willen (3. von rechts) hat die die beteiligten Gastronomen (von rechts), Rita Rüwe, Carsten Afflerbach, Jürgen Breher, Klaus Kulgemeyer sowie Sabine und Klaus Wojtun um sich versammelt. Foto: Siemer

Löningen (mt). „Wein auf Bier, das rat ich Dir“: Gut einen Monat nach dem erfolgreichen Schützenfest lädt das „Kulinarische Weinfest“ erneut Besucher nach Löningen. Während örtliche und zugereiste Wirte die Gäste mit leckeren Speisen verwöhnen, hat Stadtmarketingleiter Jörn Willen ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Gefeiert wird am Freitag und Samstag, 16./17. August auf dem Kurt-Schmücker-Platz (Marktplatz). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.