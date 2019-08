Urbanität und Geschichte überwältigen

Achtung Lebensgefahr: Im „Tränenpalast“ wurden die Folgen der Teilung sicht- und spürbar. Foto: Bick

Von Hannah Schäpker

und Max Pscheidt



Berlin/Löningen. Ganz viel über die Geschichte Deutschlands und Berlins haben Löninger Jugendliche während eines einwöchigen Hauptstadtbesuches erfahren. Organisiert worden war die Tour vom Jugendtreff. Los ging es mit einem Besuch der East Side Gallery mit dem längsten noch erhaltenen Stück der Berliner Mauer. Sie ist Teil des Berliner Gesamtkonzepts zur Erinnerung und zum Gedenken an deren Opfer. Das menschliche Leid, das die deutsch-deutsche Teilung verursachte, war auch im sogenannten Tränenpalast, der ehemaligen Ausreisehalle am Bahnhof Friedrichstraße, zu spüren.