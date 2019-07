Region ist jungen Ärzten kein Begriff

Fest verwurzelt: Die St.-Anna-Klinik in Löningen gehört zu den kleineren Krankenhäusern. Foto: gy

Von Georg Meyer



Südkreis. Diese Studie hat den Bürgermeistern im Südkreis wenig Freude bereitet: Laut Bertelsmann-Stiftung krankt die medizinische Versorgung ausgerechnet an der zu großen Klinikanzahl. Vorgeschlagen wird eine deutliche Verringerung der Häuser. Sollte die Studie in die Praxis umgesetzt werden, würde das in der Region wahrscheinlich eine erneute Standortdebatte auslösen.



Im Südkreis setzen die Verwaltungen bei der Gesundheitsversorgung inzwischen auf Kooperation. Sie haben dazu die „Gesundheitsregion Altes Amt Löningen", kurz GRAAL, gegründet und Expertin Christine Becker mit der Ideenfindung beauftragt (MT berichtete). Bei einem Workshop durften auch hiesige Ärzte, Apotheker und Pfleger ihre Anregungen für die künftige Versorgungssicherheit beisteuern. Dabei wurde deutlich: „Das Verbindende ist am Ende immer das Krankenhaus in Löningen", sagt Linderns Bürgermeister Karsten Hage gegenüber der MT.