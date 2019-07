Fischer warnen vor Bad im Merschsee

Reste eines Grillabends: Die Mitglieder des Fischereivereins finden am Merschsee immer wieder zurückgelassenen Müll. Foto: Thomann

Von Georg Meyer



Löningen. Still und einsam liegt der Merschsee in der Morgensonne. Doch die Ruhe trügt: Das Gewässer ist im Sommer ein beliebtes Badeziel. Das Schwimmen in dem rund 13 Meter tiefen Baggersee ist allerdings nicht nur verboten, sondern auch gefährlich. Darauf weist jetzt der Fischereiverein Löningen hin.



Vorsitzender Rudolf Thomann und Geschäftsführer Peter Wietstock sorgen sich um die Sicherheit der Unbelehrbaren, die die Verbotsschilder ignorieren und ihr Lager trotzdem am See aufschlagen. „Das sind oft Auswärtige", sagt Thomann. Er vermutet, dass der Geheimtipp über die sozialen Medien weitergegeben wird.