„Das war wirklich abgefahren “

Noch einmal im Mittelpunkt: König Hartmut Schrand schritt die Reihen der Schützen gemeinsam mit Marcus Willen (links) sowie Kinderkönig Tom Breher und Jugendkönig Johann Willen ab. Foto: Georg Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Voll aus dem Herzen gesprochen hat Tom Breher am Sonntag den Löninger Schützen. Das hiesige Schützenfest sei das Beste von allen und Löningen überhaupt die „geilste“ Stadt“, betonte der neue Kinderkönig und erhielt dafür tosenden Applaus. Tom Breher und Jugendkönig Johann Willen standen im Zentrum des Schützenfestsonntags. Dessen Höhepunkt war wie in jedem Jahr der Aufmarsch der Züge auf dem Marktplatz.



462 Schützen traten zur Begrüßung der neuen Kindermajestäten an. Auch das - noch- amtierende Königspaar Hartmut und Ute Schrand fuhr standesgemäß per Zweispänner ein. König Hartmut, für den am Montag ein Nachfolger gesucht wird, zeigte sich rundum zufrieden mit seiner auslaufenden Regentschaft. Mehr dazu

