Vier Verletzte bei Unfall in Löningen

Löningen (mab). Nach einem Unfall sind am Samstag vier Personen ins Löninger Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, passierte der Unfall am Samstagvormittag gegen 11 Uhr. Eine 18-Jährige war mit ihrem Auto auf der Menslager Straße in Richtung Böen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß ihr Wagen mit dem BMW einer 75-Jährigen aus Löningen zusammen. Die beiden Frauen und ihre Beifahrer erlitten dabei leicht Verletzungen.An den beiden Wagen entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

