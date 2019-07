Blühstreifenmanager erhöhen Zielmarke

Hier blüht es bereits: Die Experten Friedrich Homann und Hanna Clara Wiegmann suchen Interessierte für das Hasetaler Blühstreifen-Projekt. Im Bereich Löningen sind sie schon fündig geworden. Foto: Alexandra Lüders

Von Alexandra Lüders



Löningen. Seit dem 1. April sind die beiden Blühstreifenmanager des Erholungsgebietes Hasetal, Hanna Clara Wiegmann und Friedrich Homann, in der gesamten Region unterwegs, um Wegerandstreifen und Ackerflächen in blühende Landschaften zu verwandeln. Es geht vor allem um Gebiete, die vorzugsweise am Radwegeleitsystem zwischen Rieste und Meppen liegen. Grundsätzlich werden aber keine Potenzialflächen abseits der 120 Kilometer langen Radwege ausgeschlossen.



In allen drei Landkreisen sei bereits entsprechendes Saatgut angefordert und geliefert worden, sodass überall Blühflächen realisiert werden konnten. „Wir sind auf der Suche nach so vielen Flächen wie möglich entlang des Hasetal-Radwanderweges. Bisher haben wir schon zehn Hektar Blühstreifen umsetzen können. Mindestens 20 Hektar werden benötigt, um das dreijährige Projektziel zu erreichent", erklärt Friedrich Homann aus Cappeln.