Benstrup (hek). Ein Mann hat in Benstrup offenbar seine 70-jährige Ehefrau Frau erstochen. Anschließend nahm sich der 74-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen selbst das Leben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta auf Anfrage der MT. Angehörige haben das Ehepaar am Donnerstag in dessen Wohnung gefunden. Wahrscheinlich waren die Eheleute bereits seit zirka eine Woche tot.