Löningen startet ins dreitägige Fest-Fieber

Spektakel: Zu den Attraktionen des Löninger Schützenfestes gehört das Adlerschießen um die Königswürde am Montagvormittag auf dem Stockkamp. Mit dem finalen Treffer der neuen Majestät endet unwiderruflich die Amtszeit von Schützenkönig Hartmut Schrand. Foto: Willi Siemer

Löningen (ws). Mit dem Samstag starten die Bewohner der Stadt und viele Gäste aus nah und fern, darunter auch viele „Bouten Löninger", mit dem Festball und der Band „Live Sensation" in ihr dreitägiges Schützenfest. as Volksfest im 422. Jahr des Vereinsbestehens ist Löningens fünfte Jahreszeit. Nicht nur die Aktiven des Vereins schmücken die Umzugswege, auch über viele Straßen haben die Siedlungs- und Straßengemeinschaften blau-rote Fähnchen gespannt und wehen dutzende zumeist rot-blaue Fahnen.