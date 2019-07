Sohn erstattet nach Ohrfeige Anzeige

Symbolfoto: Bänsch

Löningen/Cloppenburg. Vater schlägt Sohn: Eine vertretbare erzieherische Maßnahme? Mitnichten. Trotzdem hat das Cloppenburger Jugendgericht den Frieden in der Familie aus Löningen mit einem moderaten Urteil wieder hergestellt. Es stellte das Verfahren gegen den Vater wegen Körperverletzung gegen Zahlung einer Geldauflage von 300 Euro ein. Dem Vater war „die Hand ausgerutscht". Weil sein 15-jähriger Sohn frech gewesen sein soll, hatte der Vater den Sohn geohrfeigt und geschlagen. Doch mit Erziehung hatte das nichts zu tun, vielmehr mit einer Körperverletzung. Das ist heute auch allen Beteiligten klar.