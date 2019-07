Aus „Ev/Wi/Wa“ wird jetzt Hasetal-Mitte

Neuer Name, neues Outfit: Die rund 40 E-Juniorenfußballer aus Evenkamp, Wachtum und Winkum treten jetzt als „JSG Hasetal-Mitte“ an. Foto: Marie Kroner

Von Franz-Josef Rolfes



Löningen. Was vor rund zwei Jahren mit einem lockeren Informationsaustausch zwischen den Verantwortlichen der Jugendabteilungen des SV Evenkamp, FC Wachtum und SC Winkum über die Situation im jeweiligen Nachwuchsbereich begann, mündete jetzt im Zusammenschluss aller Jugendmannschaften. Ab der kommenden Saison werden die Teams dann einheitlich unter dem Namen „Jugendsportgemeinschaft (JSG) Hasetal – Mitte" auflaufen.