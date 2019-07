Teilabschnitt ab Freitag wieder frei

Ab Freitag wieder befahrbar: Anfang der Woche hat die Lindenallee zwischen Lagestraße/Bahnhofsallee und der Straße Im Winkel die erste Teerschicht erhalten. Nach den noch notwendigen restlichen Pflasterarbeiten wird für Verkehr freigegeben. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Zufrieden mit Ergebnissen und Verlauf des Neubaus der Lindenallee sind die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und der ausführenden Firma. „Wir sind nicht nur im Zeitplan, sondern in Teilbereichen schon weiter“, freut sich der städtische Fachbereichsleiter Tiefbau, Jochen Krassen. Rechtzeitig zu den Betriebsferien des Löninger Unternehmens wird bis zum Ende der Woche der erste der drei gebildeten Abschnitte der neuen Straße wieder freigegeben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

