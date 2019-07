Kinderpornografie: Halbes Jahr Haft auf Bewährung

Symbolfoto: dpa

Löningen/Oldenburg (ma). Wegen Besitzes von Kinderpornografie ist ein 58-Jähriger aus Löningen zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein entsprechendes Urteil des Amtsgerichtes in Oldenburg hat das Oldenburger Landgericht am Montag bestätigt. Auf dem Laptop des Angeklagten waren mehrere 1000 Bilder mit Kinderpornografie gefunden worden. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 16. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.