Die MT startet den Radtour-Check

Kreis Cloppenburg (mab). 40 Kilometer mit dem Rad sind kein Pappenstiel. Diese Erfahrung macht MT-Redakteur Georg Meyer beim ersten Teil der neuen Serie „MT-Radtour-Check“. Die Redakteure der Münsterländischen Tageszeitung schwingen sich aufs Rad und erkunden einige Fahrrad-Routen im Landkreis Cloppenburg. Georg Meyer hat sich für die „Mundräuberroute“ entlang der Hase im Südkreis entschieden. Im Spätsommer dann können sich Radler direkt am Wegesrand stärken. Dort wurden für sie Obstbäume gepflanzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.