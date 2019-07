19-Jähriger versteckt Drogen nach Unfall

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Schwerer Verkehrsunfall am späten Freitagabend in Löningen: Dabei ist ein 32-Jähriger aus Cappeln schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall gegen 23.45 Uhr auf dem Oldenburger Ring. Ein 18-Jähriger aus Vechta war dort mit seinem Auto in Richtung Ringstraße unterwegs, als er auf der Kreuzung mit der Bremer Straße dem 23-jährigen Cappelner die Vorfahrt nahm. Beide Wagen stießen zusammen. Der Vechtaer und seine beiden 19-jährigen Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen.



Während der Unfallaufnahme erhielten die Polizisten einen Hinweis von einem Zeugen. Er hatte gesehen, wie einer der verletzten Beifahrer abseits der Unfallstelle eine weiße Plastiktüte in ein Feld geworfen hatte. Die Polizisten fanden die Tüte. Der Inhalt: Marihuana und diverse Drogen-Utensilien. Grund genug, sich das Auto des 18-Jährigen aus Vechta näher anzuschauen. Tatsächlich wurde ein weiterer Beutel mit Drogen im Wagen gefunden.



Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Geprüft werden dürfte wohl auch, ob der 18-jährige Unfallverursacher womöglich unter dem Einfluss von Drogen gestanden hat, als der Unfall passierte. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

Nächster Artikel aus Löningen:

06.07.2019 | Hase führt schon wieder Niedrigwasser