Hase führt schon wieder Niedrigwasser

Landzunge im Fluss: Das Hasebett (hier bei Löningen) ist an manchen Stellen trockengelegt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Wie im vergangenen Sommer führt die Hase derzeit erneut wenig Wasser. Für die Fische im Fluss sei die Situation aber bislang nicht dramatisch, beruhigt Carsten Lippe, Pressesprecher des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN). Noch ist für sie genügend Sauerstoff vorhanden.



An der Messstelle „Große Hase“ in Bunnen liegt der Pegel derzeit bei 33 Zentimeter (cm) und damit deutlich unter dem mittleren Wert, der an dieser Stelle 111 cm beträgt. Bis zum niedrigsten, seit 2008 gemessenen Pegel von gerade einmal sieben Zentimeter ist es somit noch ein gutes Stück hin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.