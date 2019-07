Dorferneuerung: Kontroverse über Förderung

Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Das nackte Ergebnis der drei wichtigsten Abstimmungen im Stadtrat am Mittwochabend über das weitere Vorgehen bei den Förderungen für die gerade begonnene Dorferneuerung „Löningen Südost“ deutete mit nur einmal zwei Gegenstimmen auf große Einmütigkeit hin.



Doch die Debatten zuvor waren gekennzeichnet von einer grundsätzlichen Kontroverse insbesondere zwischen Bürgermeister Marcus Willen und der UFL-Fraktion über die Art und vor allem die Höhe der finanziellen Mittel für die Dorferneuerungsprojekte durch die Stadt. Einstimmig billigten die Ratsmitglieder die von ihnen in einem Votum aufgestellte Prioritätenliste, nach der die öffentlichen Maßnahmen in den kommenden acht Jahren umgesetzt werden sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.