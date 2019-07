Betrunken tödlichen Unfall verursacht: 22 Monate Haft

Symbolfoto: dpa

Löningen/Cloppenburg (ma). Ein 23 Jahre alter Mann aus Löningen hat sich am 20. Januar dieses Jahres betrunken an Steuer seines Wagens gesetzt und einen Unfall verursacht. Ein vierfacher Familienvater wurde dabei tödlich verletzt. Am Donnerstag verurteilte das Cloppenburger Amtsgericht den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Tötung zu 22 Monaten Gefängnis. Aufgrund des grausamen Tatgeschehens und der Schwere der Schuld gab es für den nicht vorbestraften Angeklagten keine Bewährung mehr. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

